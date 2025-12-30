Suggested Searches

2 min read

2026 AAS Town Hall Schedule

NASA

Dec 30, 2025
Article

247th American Astronomical Society (AAS) Meeting

SATURDAY, JANUARY 3

8:30AM - 6:0PM  NASA's Exoplanet Exploration Program Analysis Group (ExoPAG) 301DJosh Pepper, Dawn Gelino, Karl Stapelfeldt, Nick Siegler, Jessie Christiansen

SUNDAY, JANUARY 4

8:30AM - 12:15PM  NASA's Exoplanet Exploration Program Analysis Group (ExoPAG) 301D
9:00AM - 2:00PMNASA's Cosmic Origins Program Analysis Group (COPAG)Peter Kurczynski
7:30PM - 9:30PM  NASA's Physics of the Cosmos Program Analysis Group (PhysPAG)Francesca Civano
NASA's Joint Program Analysis GroupShawn Domagal-Goldman

MONDAY, JANUARY 5

12:45 PM - 1:45 PM  NASA UpdateWest Building 301ABShawn Domagal-Goldman
2:00 PM- 3:30 PM  Beyond the Mid-Decadal: Community Inputs for Space Mission Concepts Toward Astro 2030335B

TUESDAY, JANUARY 6

  9:30AM - 10:30AMActive Galatic Nuclei SIG131A
 10:00AM - 11:30AMNASA's Habitable Worlds Observatory224 BRobert Zellem
 10:00AM - 11:30AMA NICER Look at the Energetic Universe225 B
5:30PM - 6:30PMNASA's Habitable Worlds ObservatoryExhibit Hall B/C/D
6:00PM - 8:00PMNASA-DARES Community Update126 C

WEDNESDAY, JANUARY 7

  9:30AM - 10:00AMNASA Cosmic Pathfinders Program127 A/B
 10:00AM - 11:30AMNASA Infrared Science and Technology Interest Group231 A/B/C
 10:00AM - 11:30AMIntroducing NASA’s Astrophysics Cross-Observatory Science Support (ACROSS) Facility226 BBrian Humensky
1:00PM - 2:30PMGet Involved with NASA Citizen Science226 C
2:00PM - 3:30PMMeeting of NASA's Active Galactic Nuclei Science Interest Group (AGN SIG)TBD
3:00PM - 4:30PMGet Involved with NASA Citizen ScienceExhibit Hall B/C/D
5:30PM - 6:00PMNASA Artificial Intelligence Science and Technology Interest Group231 A/B/C